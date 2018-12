Pioggia di insulti dopo Liverpool: Mario Rui «chiude» il profilo social

Non è stata la sua miglior partita da quando veste la maglia del Napoli, ma con un avversario come Salah, tra i migliori al mondo, la serata di Mario Rui non poteva essere facile. Il portoghese, però, è stato anche sfortunato protagonista dell'espisodio che ha portato al gol, poi decisivo, dell'egiziano, così da attirarsi le critiche di molti tifosi del Napoli.



Sui social, il terzino portoghese è stato attaccato e commentato da molti napoletani che, delusi, hanno provato a prenderlo di mira nelle ore successive alla disfatta di Anfield. Tanta amarezza per Mario Rui che si è visto costretto a «chiudere» il suo account Instagram, eliminando la possibilità per gli utenti di poter commentare le ultime foto condivise. Non proprio il miglior modo per ritrovare la concentrazione e allontanare le emozioni negative dopo l'eliminazione dalla Champions.







