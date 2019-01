Pioggia di critiche per Doveri: «Dov’è il rigore per Insigne?»

La direzione di gara di Daniele Doveri non è stata, molto probabilmente, tra le migliori mai viste in stagione. Soprattutto nei minuti finali: l’arbitro di Milan-Napoli va completamente in confusione su un tocco di coscia e poi braccio di Fabián Ruiz ammonendo lo spagnolo del Napoli. Già sanzionato in precedenza, l’ex Betis deve quindi abbandonare il campo per doppia ammonizione e lasciando la squadra azzurra in inferiorità numerica negli ultimi e concitati minuti di match. Poco dopo, l’allontanamento forse troppo fiscale di Carlo Ancelotti dopo qualche protesta comunque misurata dell’allenatore napoletano.



Sui social, nei minuti dopo il fischio finale, è montata ovviamente la polemica. All’attenzione dei tifosi napoletani tutti gli episodi già elencati e soprattutto un fallo ai danni di Lorenzo Insigne che poteva essere, a norma di regolamento, anche trasformato in rigore per gli azzurri. «Se Doveri può non aver visto, Giacomelli al VAR aveva il dovere di chiamare alla review il direttore di gara: perché questo intervento di Bakayoko su Insigne (5’ del 2^ tempo) era RIGORE» le proteste dei tifosi.



Il tocco del centrocampista rossonero su Insigne, in effetti, sembra esserci e, anche se a velocità normale non aveva fatto gridare allo scandalo, l’episodio chiarisce il contatto tra i due al replay. A far arrabbiare i tifosi la scelta della squadra arbitrale che nemmeno va a rivedere al VAR l’episodio incriminato. «Rigore su Insigne non fischiato, espulsione di Fabian Ruiz INESISTENTE, sono solo gli ultimi errori gravi di una classe arbitrale che con il Napoli sbaglia sempre! E il Var che fa? Incompetenti o malafede!» I tifosi azzurri non abbassano la voce in rete, consapevoli che San Siro, quest’anno, non porti molta fortuna alla squadra di Ancelotti.



