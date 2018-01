Khedira: Napoli spettacolo può vincere l'Europa League

"Siamo ad un punto dal Napoli speriamo di recuperarlo e stiamo lavorando per questo. Il Napoli è uno dei migliori club in Italia ma anche in Europa. È uscito dalla Champions e ora è una delle favorite per vincere l'Europa League", ha detto Khedira, il tedesco della Juve su Sky. "Non è facile giocare contro di loro è una squadra molto forte. Sapevamo che era una sfida difficile ma abbiamo ottenuto i tre punti in casa loro e questo ci ha reso felici. Sappiamo che per vincere lo scudetto dobbiamo vincere anche contro le squadre meno blasonate. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e proseguire per la nostra strada senza guardare al loro cammino".

