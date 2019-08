Pochettino ha bisogno di un terzino Il Tottenham non dimentica Hysaj

L'infortunio di Juan Foyth rimescola le cose in casa Tottenham ed ora gli Spurs sono costretti a tornare sul mercato per cercare un nuovo terzino destro. Secondo quanto riportato dal Daily Express in Inghilterra, l'allenatore argentino sarebbe disposto a portare a Londra Elseid Hysaj, terzino albanese in uscita dal Napoli e in cerca di nuova destinazione.



L'azzurro era entrato nella lista della spesa degli Spurs già qualche settimana fa quando il club inglese aveva lasciato partire Trippier in direzione Atletico Madrid, ma ora la trattativa potrebbe sul serio aprirsi. Il Napoli chiede per Hysaj una cifra superiore ai 20 milioni di euro che non è spesa impossibile per il Tottenham, ma per l'albanese dietro la porta c'è l'offerta della Roma così come il fascino di un ritorno con il mentore Maurizio Sarri, ora passato alla Juventus.

