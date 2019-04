Pochi scambi tra le punte, ecco il flop del tridente del Napoli

di Marco Giordano

Poco più di un'ora sul terreno del Bentegodi per testare, rodare e comprendere se esistono i presupposti per schierare il miglior potenziale offensivo possibile: perché Insigne, Milik e Mertens sommano in stagione 37 gol e 23 assist, un qualcosa cui è difficile rinunciare dal primo minuto quando hai come diktat quello della rimonta. Nei 67 minuti di Verona, l'idea è stata quella di partire con Insigne alto a sinistra nel 4-4-2, con i movimenti a convergere per trasformare il Napoli, a seconda delle situazioni, con una prima linea a tre, con due trequartisti ed una punta o con tre trequartisti ed un riferimento più avanzato.



