Zielinski rassicura la Polonia: «È solo una botta alla schiena»

Non è stata sicuramente la migliore serata in nazionale per Arek Milik e Piotr Zielinski. Il primo è stato sostituito all'intervallo, mentre la gara del centrocampista azzurro contro l'Austria per le qualificazioni ai prossimi Europei è durata appena un'ora.



«Milik è stato sostituito perchè ha avuto la febbre con raffreddore negli ultimi giorni, ma avevamo deciso di schierarlo in ogni caso dal primo minuto», ha confessato il Ct polacco Brzęczek. «Zieliński? Sentiva dolore alla schiena dopo uno scontro di gioco. Domani si capiremo se è una semplice contusione o qualcosa di più serio».



E al fischio finale proprio Piotr ha spegato la sua situazione: «Sono caduto male in uno scontro di gioco, ma per fortuna non credo sia qualcosa di grave. Abbiamo giocato una buona partita, era importante vincere per dare un segnale e per portare punti pesanti a casa in vista dell'Europeo del 2020», ha confermato l'azzurro.

