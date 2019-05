In Portogallo annunciano l'asta: «Il Porto soffia Almendra al Napoli»

Una nuova concorrente nella corsa ad Augustin Almendra. Si tratta del Porto che avrebbe messo gli occhi sul centrocampista argentino nelle ultime ore su consiglio di Sérgio Conceição, a cui Almendra piace tantissimo. Il club portoghese vorrebbe così anticipare tutte le altre pretendenti, soprattutto il Napoli che nelle ultime ore è parsa la squadra più vicina al centrocampista del Boca.



Il Porto, esattamente come il Napoli, ha già preso contatti con l'entourage del calciatore ma, secondo quanto riportato da O Jogo, non ha intenzione di spendere i circa 30 milioni di euro per la clausola rescissoria del calciatore e vorrebbe quindi trattare con il Boca Juniors per la cessione. Sul mediano 19enne ci sono anche l'Inter e, soprattutto, il Monaco, l'altro club che ha avviato da tempo la contrattazione e che vorrebbe strappare l'argentino al Sudamerica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA