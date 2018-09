di Oscar De Simone

Un nuovo striscione è apparso nel corso di questa ultima notte all’esterno della curva B dello stadio San Paolo di Napoli. «Vogliamo il settore popolare», c’è scritto e la protesta sembra proprio far riferimento all’aumento del prezzo del biglietto, previsto per la curva in occasione del prossimo match contro la Fiorentina.



La contestazione del tifo organizzato insomma continua e questa volta - dopo le proteste per la campagna acquisti - pare riguardare proprio l’impianto di Fuorigrotta già al centro di numerose polemiche tra società e Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA