Pronta l'asta per Barella: Napoli e Inter si sfidano

di Delia Paciello

Il Cagliari si prepara a sorridere in vista dell’estate: per la società sarda si prospetta una notevole plusvalenza per la vendita del suo gioiellino, Nicolò Barella. Sulle sue tracce alcuni top club italiani, fra cui Napoli e Inter, pronti a dare il via ad una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista che ha dato prova del suo talento nella stagione in corso con ottime prestazioni in maglia rossoblu.



I nerazzurri sono infatti decisi a mettere le mani sul 21enne sardo, ma ora si sarebbe inserito anche il Napoli, pronto ad investire sulla giovane promessa in vista di qualche cambiamento a centrocampo: Diawara potrebbe partire in prestito viste le numerose richieste dall’oltremanica. Ma anche Jorginho ha tante pretendenti in Premier. Non solo Torreira quindi nel mirino del club azzurro: Giuntoli è già a lavoro e tasta il terreno per inserire in organico giocatori giovani e di qualità.



Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, grazie alla sua versatilità può essere facilmente adattabile al gioco del Napoli: è infatti in grado di giocare sia come trequartista, da mediano o mezzala. Abile nei tiri dalla distanza, potrebbe arricchire la rosa azzurra con la sua dinamicità e l’ottima visione di gioco, dote indispensabile per il tipo di gioco messo in atto da Maurizio Sarri. È per questo che il club napoletano sarebbe disposto ad inserirsi nella corsa per la giovane promessa del calcio in uno spietato testa a testa con l’Inter.

