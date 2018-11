Psg? Ancelotti pensa solo all'Empoli: «Nessuna paura di essere l’anti-Juve»

di Roberto Ventre

Inviato a Castel Volturno



Ancelotti regala sensazioni positive. "Questo Napoli mi emoziona: è un piacere guidare questa squadra e sentire l'appoggio della società. Questo era il mio desiderio ed è stato avverato. Spero che possa proseguire il più a lungo possibile perché questo aumenterebbe le possibilità di successo". Il discorso sull'anti Juve. "Si è allargata la schiera con l'Inter che ha piazzato una serie postivia e il Milan che si è riavvicinato. Ciò significa che si abbasserà la quota scudetto perché c'è una magggiore concorrenza. Comunque essere considerata l'anti Juve non mette paura".



Vigilia dell'Empoli. "Pensiamo a questa partita, poi penseremo al Psg, scenderà in campo chi riterrò più fresco". Turnover ampio, su questo è arrivata la conferma del tecnico. "Cambierò parecchio". In attacco chiede spazo Mertens. "Gli ho parlato, nel calcio attuale no partite dall'inizo non significa non giocare. Importante è la qualità più che la quantità e lui l'ha sempre assicurata. Potrà partire anhe dall'inizio ovviamente: le mie scete sono fatte per tenerlo il più a lungo in condizione".



Su Milik che non segna da un mese. "Agli attaccanti non chiedo mai di segnare, sta facendo bene per la squadra. Gli aspetti da migliorare. "La finalizzazione della manovra che non vuo dire solo il tiro in porta ma anche l'ultimo passaggio. In fase difensiva siamo migliorari rispetto alle prime partite". Rientrano tra i convocati Ounas e Rog. C'è anche Ghoulam ma verrà impiegato più avanti. Luperto torna con il Psg, Verdi con il Genoa. Su Meret. "E' quasi pronto vediamo".



© RIPRODUZIONE RISERVATA