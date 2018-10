Il Psg recupera Di Maria e Verratti, ​ora i timori sono per Thiago Silva

Due recuperati, ma una possibile clamorosa defezione. Per l'impegno di mercoledi in Champions contro il Napoli, il Psg dovrebbe regolarmente schierare in campo sia Verratti che Di Maria, che hanno smaltito gli infortuni riportati. Potrebbe però mancare al centro della difesa una colonna come l'ex milanista Thiago Silva. Il 34enne brasiliano, che già soffriva per un dolore al tendine d'Achille, avrebbe anche fastidi al bicipite femorale: stasera lo staff medico farà il punto sulla sua situazione fisica.

