Psg, che amarcord con Cavani: con Mbappè e Neymar superattacco

Alla fine Edinson Cavani tornerà davvero a Napoli. Ma solo per giocare la partita del girone di Champions. Nel sorteggio di Montecarlo, infatti, agli azzurri di Carlo Ancelotti tocca il Paris Saint Germain dell'attacco stellare Neymar-Cavani-Mbappè, di Verratti e del monumento Gianluigi Buffon - che però si gioca il posto con Areola - ingaggiato per portare ai francesi un'iniezione di esperienza. Squadra che però resta un rebus come ogni anno: se in campionato va come un treno - anche quest'anno è a punteggio pieno dopo tre partite - in Champions fa fatica ad andare troppo avanti. Pochi innesti in questa stagione: a parte l'ingaggio di Buffon è arrivato dallo Schalke il centrale difensivo Kehrer, subito schierato titolare dal tecnico tedesco Thomas Tuckel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA