«Psg e Liverpool, che sfortuna per il Napoli», ma i tifosi sperano nell'impresa

di Delia Paciello

Non si può certo dire che la dea bendata abbia baciato il Napoli in questi sorteggi di Champions League: come se non bastasse dopo aver pescato il Psg dalla terza urna è arrivata anche la finalista europea dello scorso anno, il Liverpool. Un destino davvero beffardo beccare fra le squadre di terza fascia quella più pericolosa in assoluto, pronta ad ostacolare il secondo posto del Napoli nel girone. Ci vorrà certamente tutta l’esperienza di Ancelotti e la consapevolezza acquisita dal gruppo negli ultimi anni per continuare la competizione. Ma nell’aria si respira positività, almeno la metà del popolo azzurro ci crede: «Il Napoli ce la può fare», è il pensiero di buona parte della piazza.



Per qualcuno invece le avversarie sono evidentemente più forti e il superamento della fase a gironi pare molto in dubbio. In fondo in tanti se l’erano quasi chiamato il sorteggio difficile: «Credono di stemperare la tensione, e invece sono le solite “ciucciuvettole”: sempre a parlare del Liverpool in terza fascia e alla fine è arrivato sul serio», polemizza qualche tifoso. Molto più fortunata invece la rivale per eccellenza: «Hanno beccato squadre alla loro portata, hanno la solita fortuna». C'è anche chi rivolge un pensiero per l'Inter, capitata nel gruppo del Barcellona accedendo dalla quarta ampolla: «Per i nerazzurri sarà davvero dura. Juve e Roma ce la faranno, speriamo anche il Napoli».Ma sarà sicuramente una Champions ricca di emozioni e gli azzurri non si tireranno certamente indietro stavolta: Ancelotti è pronto a sfruttare tutta la rosa per andare più avanti possibile su tutti i fronti. E i napoletani sperano nell’impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA