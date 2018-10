È sempre più il Napoli di Allan, l'orgoglio di chi non molla mai

di Marco Ciriello

Allan è il tenutario del groppo in gola, quello che uscendo va a prendersi Neymar, Mbappé o Cavani. È l'uomo che morde, e quello che resiste, il calciatore avanguardia, e quello che deve arginare, un ossimoro in movimento, nella sera di Parigi. Battere e levare palloni, in un martirio di respiri e caviglie, protagonista dell'interruzione e della trasmissione, una architrave ancelottiana, piazzato nel mezzo, senza mai aspettare, inesorabilmente lanciato all'attacco, e allora Allons enfants se non de la Patrie almeno del Psg.



Un poco alla volta, con un brasiliano, uno solo, che non è mai stato il porta palloni di Neymar (e che forse verrà convocato per la prima volta dopo anni nella nazionale brasiliana) che non vale quanto lui, ma che spesso il pallone glielo leva, provocando turbamento, in campo e fuori, e lo fa anche agli altri campioni, agli stellati del Parco dei Principi, alla Disneyworld del pallone. E ci riesce, molto più spesso di quanto Thomas Tuchel abbia calcolato, per quello che conta, Allan è un cursore che fa vivere il sogno galeanesco (di Eduardo Galeano) di calcio, splendori e miserie, appunto, è lo scalcagnato che strappa il pallone, è il calciatore che scioglie la trama e prova a ripartire, a uscire in modo umanissimo, a prevalere sullo spot con lo sport, cioè con la concentrazione e l'impegno di chi ha poco e deve farselo bastare, disputandosi tutto o quasi su ogni pallone, che se perde diventa alato tra i piedi dei campioni.



