Napoli, posto d'onore nella galleria dei grandi colpi di sfortuna

di Anna Trieste

Un caffè non levato in tempo dal fuoco e lasciato lì a sobbollire più del dovuto, un appuntamento con la donna dei propri sogni sfumato all'ultimo minuto per la chiusura straordinaria di tutte le arterie stradali, autostradali e aeroportuali; un Superenalotto non vinto semplicemente perché al posto del nove si era scritto il sei; un paio di tacchi Louboutin da ottomila euro spezzatisi da soli dentro a una saettella dopo una cavalcata trionfale sotto gli occhi ammirati del uaglione che ci piace; una messa in piega imperiale ammusciata da un improvviso temporale il 15 di agosto; un'unghia incarnitasi nel momento esatto in cui il mignolo incontrava il cummò; arrivare in ritardo alla stazione della Circumvesuviana proprio nel giorno in cui il diretto per Poggiomarino stava passando secondo l'orario stabilito dal tabellone; lasciare il cellulare a casa e accorgersene soltanto quando ormai si è giù, davanti al portone, e il proprio appartamento è al sesto piano senza ascensore dentro un palazzo storico dei Quartieri Spagnoli; bere il detersivo per i vetri al posto dell'acqua di Lourdes solo perché il recipiente era stato lasciato privo di etichetta; tornare a casa dopo una giornata di lavoro con la sicurezza di trovare a tavola una ricca porzione di pasta e patane con la provola e scoperchiare il piatto e trovarvi invece un bigliettino con su scritto «Io esco, fatti una marenna».



Ecco. Se oggi qualcuno dovesse avere l'ardire di chiedervi com'è stato pareggiare al 93' in trasferta a Parigi con la squadra di Neymar, Cavani e Mbappè voi leggetegli uno a caso di questi esempi. E se costui dovesse insistere, mandatelo a fancul. No, perché dopo una partita come quella di ieri, stradominata dal Napoli e alla fine non vinta, ne avete tutte le facoltà!

