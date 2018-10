Psg-Napoli, linee impazzite: ticket esauriti in meno di un'ora

Nuova partita, solita storia. I biglietti del settore ospiti per la gara tra Paris Saint Germain e Napoli sono finiti in meno di un'ora, non consentendo a gran parte di tifosi l'acquisto. Le linee di Listicket, il sistema in rete che consentirebbe ai tifosi l'acquisto dei tagliandi per le gare esterne, è andato in tilt sin dai primi minuti dopo le 10, ora stabilita per l'avvio delle vendite.



Così, già prima delle 11, i biglietti acquistabili risultavano ormai esauriti. Tante le lamentele via social, così come tanti sono stati i tifosi rimasti ancora una volta a bocca asciutta. Un problema ormai annoso per i tifosi del Napoli, la cui voglia di seguire la squadra in trasferta si scontra con i disservizi del web.





© RIPRODUZIONE RISERVATA