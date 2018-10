Psg-Napoli, notte di nostalgia: Cavani, una soap di gol e rimpianti

di ​Marco Ciriello

Dopo averlo fischiato, Napoli ha preso a rimpiangerlo. La città è volubile, i suoi tifosi anche di più. Vive di onde, d'entusiasmo e picchi di oblio, tiranna vorrebbe che tutti tornassero. Edinson Cavani, invece, non si è mai voltato per non avere malinconia, anzi ha preso a correre sempre più forte e sempre più lontano, senza smettere di segnare. Il calciatore delicato, col volto da indio, i capelli lunghi e la fascia in fronte, è stato più duro di Zlatan Ibrahimovi e di Neymar e del suo comitato centrale brasiliano nel Paris Saint-Germain, finendo per essere il calciatore che più ha segnato nella storia della squadra francese, dovendosi smarcare dai due compagni di squadra e dalle loro manie egotiche divenute pure trame di corte. Ha avuto periodi (brevi) di indefinizione, e strisce di gol, piccole infelicità, e grandi soddisfazioni, anche se dal 2013 insegue la Champions League senza raggiungerla.



