Psg, la profezia di Tuchel: «Cavani segnerà con il Napoli»

Il pokerissimo all'amiens lancia sempre più in vetta il Paris Saint Germain, ormai primo a otto punti di distanza dal Lille secondo in classifica. I parigini raggiungono la decima vittoria in altrettante partite e si preparano alla sfida di Champions contro il Napoli di Ancelotti. «Vincere non è mai facile, non lo è stato nemmeno oggi anche se il punteggio potrebbe dire il contrario. Abbiamo lavorato sodo e di squadra, forse il punteggio è un po’ esagerato per quanto mostrato, ma siamo soddisfatti del lavoro», ha confessato Tuchel.



L'allenatore dei parigini, nel dopo partita, ha fatto il punto anche sull'infermeria. «Verratti e Di Maria hanno qualche problema muscolare, anche Thiago Silva nell’ultimo allenamento di venerdì ha avvertito qualche fastidio, rischiarlo oggi sarebbe stato inutile. Spero che possano essere pronti mercoledì contro il Napoli».



In casa Psg tiene poi banco la questione Cavani, anche ieri a secco e con l'ultimo gol in campionato che risale ad un mese fa. «Si parla sempre degli attaccanti quando non segnano, ma bisogna restare calmi quando si parla di Cavani, vorrà dire che segnerà contro il Napoli», ha detto Tuchel. «Ligue 1 poco stimolante per la Champions? Non è così, e il livello di preparazione alle gare europee dipende da noi, non dagli altri. Quando sono arrivato qui ho detto alla squadra che avrei voluto vedere un atteggiamento sempre offensivo, è la mia filosofia ed anche l’obiettivo del club. Per questo dobbiamo attaccare di squadra e difendere di squadra, con il talento che abbiamo davanti segnare non è un problema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA