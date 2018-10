Psg-Napoli, la carica dei tifosi: «Dimostriamo di essere cresciuti»

di Oscar De Simone

C'è aria di grandi sfide per le strade di Napoli. Gli azzurri questa sera saranno al Parco dei Principi per uno dei match più importanti di questa Champions League, contro il Psg dell'ex Cavani.



Una gara importante e che tiene tutti con il fiato sospeso. Il Napoli sta giocando bene e in più di una occasione ha dimostrato di cosa è capace, ma a Parigi sarà tutta un altra storia. I tifosi sono fiduciosi e nonostante la forza dei francesi, credono di poter portare a casa un risultato importante.



«Non abbiamo paura di andare a Parigi - dichiarano - perchè sappiamo di cosa siamo capaci. Dobbiamo solo giocare come stiamo facendo ultimamente senza sentire troppa pressione. C'è bisogno di concentrazione e di tutta la determinazione di cui siamo capaci. Ancelotti ha preparato la sfida nel migliore dei modi e siamo sicuri che giocheremo da grande squdra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA