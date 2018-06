Il nuovo Psg molla Pastore: è derby tra Spalletti e Ancelotti

di Gennaro Arpaia

La sua stella si è già vista dalle parti della Serie A, quando con la maglia del Palermo aveva fatto impazzire le difese della Serie A. Poi il passaggio faraonico al Paris Saint Germain degli sceicchi ed una parabola in continua discea, fino all'ombra dell'ultima stagione. Javier Pastore sotto la Tour Eiffel non ci sta più bene, il biennio con Emery non ha portato grosse soddisfazioni personali e così la nuova gestione parigina potrebbe anche non prevederlo più in rosa.



Questo quanto riportato nelle scorse ore da ESPN. L'argentino ha collezionato 37 presenze nell'ultimo anno claudicante tra Ligue 1 e coppe, praticamente mai visto in Champions League. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il nuovo allenatore Thomas Tuchel ma sembra sempre più probabile che la società cerchi di fare cassa con lui.



In Italia sarebbero tanti i club pronti a seguirlo sul mercato. Innanzitutto l'Inter, con Spalletti che lo stima da sempre e la società nerazzurra che ha provato ad avvicinarlo anche nelle scorse sessioni di mercato, poi il Napoli grazie alla presenza di Ancelotti. Il nuovo allenatore azzurro stravede per Pastore che ha allenato per una stagione al PSG e l'argentino sarebbe la soluzione ideale per il Napoli del prossimo anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA