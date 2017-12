Il portiere Trapp dice addio al Psg: l'emiro torna alla carica per Reina

di Gennaro Arpaia

Pepe Reina di nuovo nelle mire degli sceicchi. Il portiere spagnolo del Napoli, in scadenza di contratto la prossima primavera, potrebbe finire nuovamente sulla lista della spesa francese in vista delle prossime sessioni di mercato, dato l'ormai sicuro addio a Kevin Trapp, il portiere oggi al PSG e che ha di fatto salutato il club visto il poco spazio a disposizione.



Reina era già stato assiduamente seguito dal club parigino la scorsa estate, ma alla fine restò a Napoli con la speranza di poter convincere la società ad un rinnovo oltre che per inseguire l'obiettivo scudetto insieme con Sarri ed i compagni di squadra. Tra qualche settimana, invece, lo spagnolo potrebbe addirittura già firmare con un nuovo club in vista della prossima stagione. Il club azzurro, per il momento, non si sbottona, ma sono tante le squadre che guardano a Pepe con interesse per il prossimo anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA