Psg, Tuchel: Cavani può segnare, ma il Napoli è un osso duro

di Pino Taormina e Roberto Ventre

Inviati a Parigi



Tuchel lancia Cavani, l'ex attaccante del Napoli che non segna da qualche partita. "Credo che potrà segnare contro il Napoli. Sta bene, non è triste: il gol lo ritroverà presto". L'allenatore del Psg ha grande rispetto del Napoli: "E' composto da ottimi giocatori e gioca di squadra. Per vincere non ci servirà un solo giocatore ma tutto il Psg migliore". Tuchel indica anche un altro possibile protagonista. "Verratti sta bene, si è allenato: ci sarà e potrà risultare tra i protagonisti". Partita molto importante all'inizio di un ciclo molto importante: "Ci sono le due sfide con il Napoli di Champions, il Lilla, il Marsiglia e il Monaco in Ligue One: entriamo in una fase decisiva".



Il difensore Bernat ha poi rivelato che in estate ci fu contatto con Ancelotti ma ha poi ho scelto il Psg.

