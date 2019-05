Quanti cambi di ruolo: è Napoli multitasking grazie ad Ancelotti

di Bruno Majorano

Fossimo ancora negli anni 90, a avremmo dovuto parlare di trasformismo. Ma siccome siamo nel 2019 e le parole di tendenza sono diventate straniere, bisogna parlare di giocatori multitasking: ovvero capaci di fare più di una cosa. Magari anche all'interno della stessa partita. Qualità che evidentemente deve essere fondamentale per poter piacere a un allenatore come Carlo Ancelotti che ha colorato il suo Napoli con le tinte più variegate possibile. Difficile che i suoi debbano fare una cosa sola, anzi, più l'idea è stravagante e più lo incuriosisce.



La prima trovata è arrivata in estate, durante il ritiro di Dimaro, quando ha iniziato a sperimentare Lorenzo Insigne nell'insolito ruolo di punta centrale. Attratto dalla porta come una calamita, lo ha spostato dai margini del campo per metterlo al centro della manovra, con risultati che sulle prime si sono rivelati davvero eccezionali visto il rendimento altissimo di Insigne fino alla fine del 2018. Una trovata talmente vincente da convincere perfino il ct della Nazionale Roberto Mancini a utilizzarla anche in azzurro. Una felice intuizione da parte di Ancelotti che all'occorrenza lo ha anche utilizzato sulla periferia delle corsie esterne, ma a centrocampo, anche quella una vera e propria novità per Lorenzo.



