La sconfitta di sabato sera costa un passo indietro per il Napoli nelle scommesse sullo scudetto. Dopo il 3-4 contro la Juventus e il secondo successo dell'Inter targata Conte, gli azzurri scivolano a 6,00 nelle quote 888sport.it per il titolo.



Ancelotti e i suoi sono ora in terza posizione proprio alle spalle dei nerazzurri, promossi a 4,50. Davanti a tutti, riporta Agipronews, la Juve conserva un consistente vantaggio, a 1,45. Fuori dai giochi le altre squadre, a partire da Roma e Milan, entrambe a 61,00.

