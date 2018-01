Napoli, il portiere Rafael in uscita: il Deportivo tratta per il brasiliano

di Gennaro Arpaia

Nessuna presenza in questa prima parte di stagione ed un contratto in scadenza la prossima primavera. Il futuro di Rafael Cabral sembra essere proprio lontano da Napoli, ma il portiere brasiliano dovrà capire quale sarà la prossima maglia da vestire. Il club azzurro proverà a non perderlo a costo zero tra qualche mese e questo mercato invernale potrebbe essere dunque una buona occasione per fare cassa anche con l'estremo difensore classe 1990.



Su di lui, come riportato nelle ultime ore dai media spagnoli, c'è il pressing del Deportivo La Coruña, desideroso di acquistare un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Secondo il portale El Desmarque, però, gli unici ostacoli alla trattativa arriverebbero proprio da Rafael: dopo tre anni tra panchina e tribuna, il brasiliano vuole essere sicuro della scelta e della squadra da cui ripartire per dimenticare le ultime annate napoletane.



Le negoziazioni tra le parti, però, continuano, con anche il Napoli fortemente interessato all'uscita di Rafael. Giuntoli già pensa alla prossima primavera visto che anche Pepe Reina, il titolare di Sarri, è in scadenza e molto probabilmente per la porta azzurra sarà rivoluzione in vista della prossima stagione.

