Raiola-Ancelotti, ecco il patto per rilanciare Insigne e il Napoli

di Roberto Ventre

Clima disteso, a fare da sfondo sorrisi, e condito anche da tante battute: questa l'atmosfera dell'incontro di ieri pomeriggio a Castel Volturno tra Ancelotti, il ds azzurro Giuntoli, Insigne e il suo agente Mino Raiola, arrivato in pomeriggio al centro sportivo dopo aver salutato in mattinata i suoi genitori in Costiera.



L'INCONTRO

Il capitano del Napoli era sereno, è arrivato a Castel Volturno in compagnia della famiglia, con moglie e figli. Raiola ha bevuto un caffè con Ancelotti, al quale da sempre è legato da ottimi rapporti, e con il ds azzurro, poi alla chiacchierata si è aggiunto il capitano del Napoli. L'argomento è stato il momento particolare che ha vissuto Lorenzo nell'ultima fase, legato alla decisione di Ancelotti di mandarlo in tribuna a Genk nel match di Champions League. Un chiarimento c'era già stato subito dopo la partita giocata in Belgio, anche al telefono con il suo manager, Insigne infatti giocò da titolare quattro giorni dopo a Torino. Ieri pomeriggio il tutto è stato rafforzato per cementare ulteriormente il rapporto tra Ancelotti e Insigne dopo i segnali distensivi già lanciati da entrambi, l'ultimo dal capitano azzurro nei giorni scorsi dal ritiro della Nazionale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO