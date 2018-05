Raiola vota Insigne e Balotelli: «Insieme? Chiedete ad Ancelotti»

Mino Raiola è stato premiato come manager dell’anno da Football Leader a Napoli e ha parlato di alcuni suoi assistiti. Alla domanda se Lorenzo Insigne sia pronto per diventare il capitano del Napoli ha risposto: «Lui è pronto, ma il Napoli non lo so. Bisogna avere rispetto per i giocatori e le bandiere. Qui il troppo amore si può anche trasformare in odio. Non si può amare un giorno e odiare quello dopo. Il pubblico rischia di essere troppo volubile».



Insigne e Balotelli sembrano molto affiatati in Nazionale: una coppia che si potrebbe vedere anche nel Napoli? «Bisogna chiederlo ad Ancelotti. Lì davanti ha quattro attaccanti per adesso. Ad agosto si vedrà. Di sicuro, tranne Insigne nessuno degli attaccanti del Napoli è forte come Mario».



Cosa pensa Raiola della scelta di Ancelotti per la panchina del Napoli? «E’ un marchio che non si discute: è un usato garantito per il dopo Sarri. Carlo ha fatto una scelta giusta anche se difficile e rischiosa perché un piazza come Napoli pretende tanto».



E Donnarumma? Potrebbe vestire anche la maglia azzurra? «Gigio rimane a vita al Milan, come vogliono i tifosi. Anzi: è più facile che vanno via i cinesi che se ne vada via lui».

© RIPRODUZIONE RISERVATA