Ranking Uefa, il Napoli resiste: azzurri al 15° posto col Liverpool

Il pari a reti bianche di Belgrado non ha soddisfatto nessuno, Napoli in primis, ma la squadra di Carlo Ancelotti resiste bene nella nuova classifica aggiornata del ranking Uefa. Gli azzurri mantengono, infatti, la posizione numero 15 in graduatoria con 66mila punti, stesso punteggio del Liverpool, prossimo avversario Champions atteso al San Paolo.



Il Napoli anticipa squadre importanti in classifica come Manchester United o Zenit di San Pietroburgo, ma è la terza squadra italiana dopo la Juve, al 5° posto con 107mila punti, e la Roma, 13° posto con 68mila dopo la grande campagna europea di un anno fa. Nonostante il crollo di Ancfield, resiste al 7° posto anche il Paris Saint Germain, altro top club inserito nel girone Champions con gli azzurri, con 88mila punti.







