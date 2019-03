Ranking Uefa, il Napoli è 14esimo ma va all'assalto della Roma

Il Napoli che esce sconfitto da Salisburgo taglia comunque il traguardo dei quarti di finale di Europa League. Gli azzurri scopriranno oggi l’avversaria per il turno successivo grazie al sorteggio di Nyon ma nel frattempo assestano la loro posizione nel Ranking Uefa, aggiornato dopo l’ultimo turno di ieri sera. Gli azzurri di Carlo Ancelotti sono alla posizione numero 14 nella classifica generale a quota 80mila punti, appena mille in meno rispetto alla Roma, ormai nel mirino.



Il Napoli può quindi scavalcare i giallorossi nei prossimi due match europei e magari superarsi ancor di più in classifica. Dietro gli azzurri restano lo Shakhtar Donetsk e il Manchester United insieme al Chelsea. I Blues di Maurizio Sarri potrebbero essere uno dei pericoli dell’urna per Milik e compagni.







© RIPRODUZIONE RISERVATA