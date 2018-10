Ranking Uefa, sorpasso Napoli: batte il Liverpool e lo supera

next

Si conclude la due giorni di Champions con un ampio sorriso per tutte le squadre italiane impegnate. A tredici anni dall'ultima volta, infatti, le quattro partecipanti della Serie A vincono contemporaneamente nei rispettivi gironi: ai successi di Juventus e Roma di martedi, si sono infatti aggiunti quelli di Napoli e Inter ieri sera. Un traguardo importante per il movimento calcistico italiano che ora nel ranking Uefa ritrova il secondo posto in classifica, superando l'Inghilterra e alle spalle della sola Spagna.



Ma il successo sul Liverpool è un traguardo importante anche per il Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri battono i Reds e scavalcano la squadra di Klopp anche nella classifica dell'Uefa. Insigne e compagni raggiungono quota 69mila punti e si piazzano al 14° posto, un solo gradino più giù della Roma, a quota 70mila. Più in alto la prima italiana che resta la Juventus, quinta in classifica con 111mila punti totali.

