Rapina a Milik, Bruscolotti: ai miei tempi i giocatori erano considerati intoccabili

Succede ovunque, d’accordo. «Sportivo o attore, in altri posti entrano fin dentro casa per rapinarti”. Però a Napoli il calciatore assume quasi le sembianze di un semidio. «Prima c’era più rispetto, il rapporto era differente ma soprattutto i tempi sono cambiati». Beppe Bruscolotti capitano di un Napoli di altri tempi, appunto, vive poco distante dal luogo dove i malviventi hanno sottratto con la violenza il prezioso orologio a Milik.

«Licola o Varcaturo fa lo stesso, così come non c’è differenza con Napoli città. Se ricordo bene, una disavventura simile capitò a Insigne nella zona di Mergellina. Guai a generalizzare, piuttosto ricordiamoci che nelle altre grandi metropoli accade di peggio. E’ il destino delle grandi metropoli e non per questo Napoli deve recitare un ruolo a parte».

Però in passato nessuno si spingeva a tanto contro un giocatore azzurro.

«È sempre difficile, oltre che ingiusto, paragonare fatti o persone a distanza di anni. Fondamentalmente mi viene da dire che esisteva un limite quasi invalicabile tra noi e la gente. Una sorta di rispetto che con il passar del tempo si è affievolito sempre di più. Conseguenza del fatto che gli atti di violenza e di microcriminalità si sono moltiplicati. Faccio un esempio: non esiste più il delinquente che si pone il problema di rapinare un calciatore famoso. Oggi c’è più miseria e chi decide di compiere un gesto come quello della rapina armata, mica si pone il problema di quale personaggio si troverà di fronte. A lui interessa il Rolex e basta».

