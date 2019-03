Real, Xabi Alonso tifa Napoli: Ancelotti può vincere l'Euroleague

SORRENTO - «Il Napoli è una grande squadra, mi piace vederlo giocare: può vincere l'Europa League», così Xabi Alonso, ex centrocampista del Real Madrid e oggi allenatore della squadra under 14 dei Galacticos, oggi a Sorrento per il Torneo delle Sirene. Dopo la vittoria per 14-0 sugli avversari giapponesi dell'Habilista, Alonso non si è sottratto alle domande dei cronisti. E ha espresso giudizi lusinghieri sul Napoli, allenato da quel Carlo Ancelotti che lo ha valorizzato ai tempi del Real e del Bayern Monaco: «È un grande uomo e manager. Allena una squadra che gioca un bel calcio e nella quale giocano i miei amici Callejon e Albiol». E sulle prospettive per quest'ultima parte di stagione? «Difficile competere in campionato con la Juventus, ma il Napoli può arrivare in fondo all'Europa League. Con l'Arsenal sarà una grande sfida».



Prima di accomodarsi in panchina al campo Italia, Xabi Alonso ha ricevuto un riconoscimento dal sindaco Giuseppe Cuomo: una targa in legno sulla quale erano impressi il panorama di Sorrento e il profilo di Torquato Tasso, poeta epico nato nella cittadina costiera nel 1544. «Per Xabi è un invito a tornare a Sorrento al più presto - ha detto il primo cittadino - Qui troverà sempre una calorosa accoglienza». Il centrocampista ha ricambiato donando a Cuomo la camiseta blanca del Real.

