Un mini abbonamento per le prossime due partite di Champions League al San Paolo: è l’omaggio che tifosi di Miano che frequentano la Curva B hanno deciso di fare al piccolo Alessio, che lotta da anni contro una grave malattia ed era stato bersagliato da insulti sui social dopo che era sceso in campo in occasione di Napoli-Sassuolo.

