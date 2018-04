Reina, l'amore nonostante l'addio: il San Paolo abbraccia il suo Pepe

L'addio è ormai annunciato da mesi, ma il San Paolo non si arrende alla partenza di Pepe Reina. Il portiere spagnolo, a Napoli per quattro stagioni, è diventato un punto di riferimento per tutti, squadra e tifosi, protagonista anche dell'ultimo match contro il Chievo Verona. Il portiere è stato il primo a spronare i suoi verso la rimonta, così come a correre verso i compagni dopo la rete di Diawara, ammonendo anche un nervoso Insigne prima del fischio finale.



Durante la gara, diversi gli striscioni dedicati a Reina presenti al San Paolo. Uno di questi pubblicato anche da Yolanda Ruiz, moglie di Pepe, su Instagram. «Sarai sempre nel nostro cuore», lo stendardo di un tifoso presente allo stadio, simbolo di un legame tra il calciatore e il popolo napoletano che non si spezza nonostante le voci di mercato. Reina sembra ormai ad un passo dal Milan, con i rossoneri che hanno puntato forte su di lui dopo la scadenza del contratto a giugno.





© RIPRODUZIONE RISERVATA