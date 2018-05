Reina applaude il suo Napoli: «Fieri di quanto fatto, ora 91 punti»

Il sogno scudetto si interrompe per il Napoli. Nonostante il successo di Genova contro la Sampdoria, la Juventus conquista la matematica certezza del tricolore con il pareggio dell'Olimpico contro la Roma. A prendersi la scena, però, è Pepe Reina: «Questa sera è finito un sogno per noi..ma vogliamo fare 91 punti ed essere fieri di quello che abbiamo fatto con tanto sacrificio in campo!!», scrive il portiere spagnolo su Twitter.



Il suo addio a Napoli ed al Napoli è ormai cosa nota, quindi il portiere dà l'appuntamento ai tifosi per l'ultima gara casalinga contro il Crotone. «Ci vediamo al San Paolo per “l’ultima” con la maglia dil Napoli!! A testa alta ed orgoglioso di questo gruppo!!»





Questa sera è finito un sogno per noi..ma vogliamo fare 91 punti ed essere fieri di quello che abbiamo fatto con tanto sacrificio IN CAMPO!!ci vediamo al San Paolo per “l’ultima” con la maglia dil Napoli!!A testa alta ed orgoglioso di questo gruppo!!👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/UNIAndqJuy — Pepe Reina (@PReina25) 13 de mayo de 2018

