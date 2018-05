di Gennaro Arpaia

La sua vita napoletana, almeno formalmente, si chiude questa sera. Pepe Reina saluta Napoli, la città che per quattro degli ultimi cinque anni è stata casa sua, la squadra di cui è stato leader. Il portiere spagnolo ha voluto festeggiare a Coroglio, sul lungomare napoletano, con amici e parenti arrivati da Napoli e dalla Spagna e, ovviamente, insieme coi compagni di squadra, autori principali di questa cavalcata incredibile in azzurro.



Ad arrivare prima di tutti è stato Lorenzo Tonelli insieme con la compagna Claudia, poi Hysaj, Callejon e Insigne. Non manca proprio nessuno all’appuntamento di Coroglio, così come non manca la buona musica. Tutto riporta alla Spagna e mentre gli invitati arrivano il flamenco prende il sopravvento. Capitan Hamsik è acclamato dai tifosi all’esterno della struttura, Mertens si intrattiene e stringe le mani dei presenti, poi Pepe e Yolanda arrivano con tutti i figli al seguito, tenuti per mano mentre lui cerca di evitare gli sguardi dei tifosi e delle telecamere e lei abbozza un sorriso.Alcuni invitati portano la sua maglia solo per un autografo, altri provano a rubargli la scena vestiti di tutto punto e con tanti richiami alla Spagna. La musica comincia a crescere (Pepe ha scelto di farsi accompagnare per la serata da un gruppo musicale spagnolo) ed arrivano le prime portate, i curiosi presenti vanno via e Reina può godersi la sua ultima serata in compagnia a Napoli. Ancora un mese, poi sarà Milano e l’azzurro resterà soltanto una parentesi della sua lunghissima carriera.

