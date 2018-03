Reina-Milan, visite e accordo biennale da 3,5 milioni a stagione

di Pino Taormina

Il biennale che il ds Mirabelli gli ha messo sul tavolo è troppo allettante per poter attendere la fine del campionato. Magari ci ripensano, avrà temuto Pepe Reina. D’altronde a 36 anni quello che si prepara a firmare (ma è probabile che abbia siglato già un pre-contratto) sarà l’ultimo accordo della sua carriera. Bello corposo: 3,5 milioni a stagione. Decisamente irrinunciabile. Meglio assicurarsi tutto il prima possibile, anche se decisamente il fatto di aver svolto ieri anche una prima parte di visite mediche (in una clinica privata per provare a tenere riservata la cosa) con il Milan lascia perplessi per la tempistica e l’opportunità. Il Napoli è rimasto stupito: per carità, Reina e il Milan hanno fatto tutto secondo le norme. Il club rossonero non era tenuto a informare il Napoli di voler sottoporre il portiere a visite strumentali e non lo ha fatto. Si è limitato a comunicare della trattativa in corso col giocatore che a giugno si libera a parametro zero.



Dietro la mail inviata al club azzurro, l’intesa e le visite mediche c’è sicuramente qualche sassolino dalla scarpa che Reina si è voluto togliere: per tutta l’estate scorsa ha spinto per un rinnovo che De Laurentiis non gli ha voluto concedere.



