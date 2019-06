Sarri e tutta la sorpresa di Reina: «Alla Juve? Non l'avrei mai detto»

Pepe Reina e Maurizio Sarri. Un legame indissolubile. Uno era il tecnico in panchina, l'altro l'allenatore in campo. Ora il portiere è al Milan, Sarri al Chelsea e forse alla Juventus, rivale dei due negli ultimi anni. «Due anni fa sicuramente sarebbe stato difficile per me poter pensare a una cosa del genere, ma aspettiamo, non so se andrà alla Juve, so che ovviamente a Napoli i tifosi non vorranno, ma il calcio è così - spiega il portiere spagnolo oggi a Madrid per la finale Champions tra Liverpool e Tottenham -. La Juventus sa quanto sia bravo Sarri, io posso dire che è un uomo di calcio, uno che respira pallone per 24 ore al giorno, non abbiamo ottenuto vittorie con lui, ma sono molto fiero del percorso che abbiamo fatto insieme a Napoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA