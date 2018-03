Napoli, Reina resta a Milano: oggi visite mediche con il Milan

Giornata di riposo per il Napoli che, dopo il pari a San Siro di ieri sera contro l'Inter, rilasserà i muscoli prima di ritrovarsi domani a Castel Volturno per cominciare la settimana di allenamenti che porterà alla sfida del San Paolo contro il Genoa della prossima domenica.



Un lunedi che potrebbe avere però un altro sapore per Pepe Reina: come riportato da Sky Sport, infatti, il portiere spagnolo sarà oggi a Milano per le prime visite mediche ed i test fisici di rito che lo porterebbero alla firma con il Milan per la prossima stagione. Il contratto di Reina con il Napoli scade il prossimo giugno, quindi lo spagnolo è già libero di firmare un pre-accordo che lo legherà ad una nuova squadra a partire dal prossimo luglio.



Reina, che ad agosto prossimo compirà 36 anni, è pronto a firmare un accordo biennale da 3 milioni di euro l’anno, più eventuali bonus. Prevista anche un’opzione per un ulteriore prolungamento di un anno, fattispecie importante per un calciatore della sua età. Il Milan sembra aver accontentato le richieste dell’ex Bayern Monaco e Liverpool, a differenza del Napoli, ma c'è ancora incertezza sul ruolo di Pepe: partirebbe da secondo alle spalle di Donnarumma, ma in caso di partenza del napoletano, sarebbe titolare in rossonero.

