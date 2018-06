Favori e rapporti con la camorra: «Squalificate Reina per tre mesi»

Arrivate le attese richieste della Procura Federale. Dieci mesi di squalifica per Paolo Cannavaro, quattro per Salvatore Aronica, tre per Pepe Reina: questo quel che trapela dal Tribunale, dove si è svolta l'udienza del processo sportivo agli ex giocatori del Napoli, accusati di aver intrattenuto rapporti e scambiato favori con tifosi legati alla criminalità organizzata, come emerso da un'indagine penale della DDA di Napoli (in cui comunque non risultano indagati).



A Cannavaro, entrato da gennaio nello staff tecnico di suo fratello Fabio in Cina, i procuratori contestano due particolari circostanze: un'intercettazione in cui due pregiudicati raccontano di usare la sua carta di credito e la cessione di due biglietti per lo stadio. A Reina, che dopo aver terminato il suo contratto con il Napoli si è accasato con il Milan, frequentazioni e facilitazioni considerate equivoche. Richieste ammende per i club e per gli altri deferiti, quattro mesi di squalifica richiesti per il team manager del Napoli De Matteis. L'impressione è che il Tribunale federale potrebbe emettere sentenze più miti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA