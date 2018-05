Quella contro il Crotone è stata l'ultima partita di Pepe Reina con la maglia del Napoli. Scaduto il suo accordo con il club azzurro, infatti, lo spagnolo ha diventerà un giocatore del Milan, ed è per questo che ieri sera ha voluto salutare tutti i suoi amici napoletani con una bella e ricca cena presso Villa Diamante. La location non è stata scelta a caso perché si tratta di una delle preferite dello spagnolo come di tanti altri giocatori del Napoli che hanno spesso scelto Villa Diamante per le loro feste.



