Relax sul lungomare per Ancelotti: «Ora possiamo goderci Napoli»

Una domenica di sorrisi in casa Ancelotti, con Carlo e Davide che conquistano contro l’Udinese un’importante vittoria prima della sosta per le nazionali. Il 4-2 riporta in casa azzurra la serenità parzialmente persa dopo il crollo di Salisburgo e chiude il cerchio prima di ritrovarsi tutti insieme per l’ultima e, si spera, importante parte di stagione.



Ma la domenica napoletana, ormai con l’aria di Primavera, è stata anche l’occasione giusta per la compagna di Davide Ancelotti per approfittare del sole e del mare di Napoli. «Ora si che possiamo goderci questa città incantevole» ha scritto sui social Ana, fotografata sul lungomare cittadino in compagnia dei due ultimi arrivati in casa Ancelotti.



