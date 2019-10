Rinnovi, il Napoli non cede: Mertens e Callejon verso l'addio

di Bruno Majorano

Se si chiede a un tifoso napoletano quali sono i simboli in campo, i primi due nomi che verrebbero fatti sarebbero quelli di Mertens e Callejon. Ovvero i due che - caso strano - sono anche gli unici ad avere il contratto in scadenza nel 2020. Sul fronte rinnovo tutto tace, eppure qualche vocina inizia a farsi sentire.



LE FRECCIATINE

«Guagliò, siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro settimo campionato in maglia azzurra, forse l'ultimo... Ma quanto ci siamo divertiti fratello. E quando mi abbracci cosi me faj murì»: fine luglio e Mertens lancia una frecciatina social a Callejon. A metà tra l'italiano e il napoletano e quella indicazione dell'ultima stagione ancora da giocare insieme. Con quel «forse» a fare tutta la differenza del mondo. Dries Mertens non è uno che si tiene troppo le cose dentro. Le dice. Anzi, le butta proprio fuori senza peli sulla lingua. Con quel post pubblicato su Instagram con Callejon 3 mesi fa ha acceso una serie di dubbi non da poco nelle teste dei tifosi azzurri. Tanto più che i due sono gli unici del gruppo a disposizione di Ancelotti ad avere il contratto in scadenza nel 2020 e a non aver ancora iniziato a parlare di rinnovo.





