Napoli, rinnovi più lontani: così cala il costo dei cartellini

di Marco Giordano

«Voglio restare a Napoli, ma al momento non posso dire di più. Anche perché, se dovessi andar via da Napoli, mi mancheranno molte cose: Napoli, ormai è casa mia e non potrei firmare per un altro club italiano. Non mi sono mai pentito di aver firmato per il Napoli. Sono stato felice fin dal primo giorno di questa scelta». Dries Mertens si dichiara nel modo più schietto e diretto possibile: lo fa alla tv di Stato belga, mostrando la mano più che pronta per la firma su un rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno prossimo, che, finora, stenta ad entrare nel vivo: anzi, il dialogo tra il club azzurro e la Stirr, la società che gestisce Mertens stenta a trovare un propositivo punto di partenza nonostante il belga si senta «come un giocatore di 25 anni anche se ne ho 32».





