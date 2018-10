La rivelazione nel libro: così è nato l'amore di Ancelotti per Napoli

di Bruno Majorano

Gran parte della sua vita professionale da inviato di Sky Sport (sarà anche a Parigi per Psg-Napoli e il derby di Milano, esclusive Sky) Alessandro Alciato l'ha passata - e la passa tutt'ora - a bordo campo. Ovvero ai margini del terreno di gioco. Gli basterebbe un passo per superare la linea bianca ed entrare, stare nel vivo. Eppure, con una delicatezza fuori dal comune, ha deciso di compiere il percorso inverso: invece di entrare nel campo, si è allentato ancora di più. Nel suo libro «Demoni» (Edizioni Vallardi) mette insieme tante storie che hanno come protagonisti dei calciatori, ma che con il calcio non hanno nulla a che vedere. Il razzismo vissuto e raccontato da Balotelli, il terremoto in Abruzzo che ha segnato Verratti, la depressione di Buffon e tante altre storie più o meno note narrate in prima persona dai protagonisti. «La soddisfazione più grande è stata scriverlo. Il fatto che tante persone così famose si siano aperte totalmente è stato bellissimo».



Ad aprire questa raccolta di anime che si raccontano senza paura, c'è una prefazione curata da Carlo Ancelotti. L'allenatore del Napoli non parla dei suoi demoni, ma di quelli che nella sua lunga carriera ha visto nel mondo del calcio. «Gli ho chiesto la prefazione perché è una persona che stimo e alla quale voglio bene. In virtù del nostro rapporto personale volevo avere la sua firma sul mio libro». Quello tra Alessandro Alciato e Carlo Ancelotti è un rapporto che affonda le sue radici nel passato. «Ci siamo conosciuti quando io seguivo il Milan per Sky Sport e lui quel Milan lo allenava. Il nostro è stato fin da subito un rapporto naturale. Non è che io volessi avvicinarmi a lui per avere notizie e lui non voleva avvicinare me per un voto in più in pagella. Non è non sarà mai così».



