Rivoluzione Real, via 13 Blancos e il Napoli punta il gioiello ​Valverde

Real Madrid a porte girevoli. Questo il senso di quanto riportato questa mattina da Marca, quotidiano spagnolo che segue da vicino gli affari della squadra della capitale. Un Real che ha ritrovato Zinedine Zidane nelle ultime settimane ma che potrebbe essere costretto alla rivoluzione a fine anno visto che tanti calciatori potrebbero essere non così certi della permanenza.



Anche il Napoli può essere interessato dall'avanzare del mercato madridista in estate, innanzitutto per la questione Koulibaly: se Varane dovesse lasciare il Real a fine anno, Zidane si lancerebbe volentieri sul centrale franco senegalese degli azzurri, con anche la liquidità necessaria per affondare il colpo in assenza di qualsiasi clausola sul contratto di Kalidou.



Ma in entrata Giuntoli potrebbe avere qualche buona notizia: sulla lista di mercato del Ds napoletano ci sarebbe infatti il nome di Federico Valverde, il ventenne uruguaiano che piace tantissimo ai più importanti club europei. Secondo Marca, Valverde sarebbe disposto a lasciare Madrid a fine anno per poter trovare maggiore spazio e continuità altrove e il Napoli potrebbe affondare il colpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA