Rodrigo allontana il Napoli: «Torno al Valencia per restare»

Sembrava uno dei calciatori più vicini al Napoli, con il placet di Ancelotti e la sua volontà di cambiare aria, ma nelle ultime settimane sono cambiate le cose per Rodrigo Moreno, l'attaccante del Valencia che aveva concluso l'annata con la vittoria della coppa nazionale contro il Barcellona.



Sulla punta spagnola-brasiliana c'era l'attenzione anche dei catalani, il Napoli aveva preso informazioni e il Bayern Monaco si era mosso con interesse, ma ora l'obiettivo del calciatore sembra diverso. «Tornerò tra qualche giorno a Valencia, vedremo quel che accadrà, il mio obiettivo è restare e continuare a fare bene», ha detto nelle parole riportare dal quotidiano spagnolo As. «Ognuno di noi ha una squadra del cuore, per me è il Valencia, sono felice lì», ha concluso allontanando qualsiasi ipotesi di trasferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA