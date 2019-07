Rodrigo, adesso parla l'agente: «Napoli big, ma serve un accordo»

«Qualsiasi grande squadra come il Napoli potrebbe essere una buona destinazione per Rodrigo, ma c'è un contratto con il Valencia da rispettare, serve un accordo tra i club». Ha parlato così Rodrigo Adalberto, padre e agente di Rodrigo Moreno, attaccante spagnolo che piace tantissimo al Napoli e che sembrerebbe tornato tra le priorità azzurre delle ultime ore.



«Al momento non ci sono novità, commenteremo le cose quando e se si concretizzeranno», ha aggiunto l'agente ai microfoni di Canale 21. L'attaccante ha vissuto una stagione molto positiva al Valencia e non disdegnerebbe l'idea di cambiare aria, ma Napoli non sarebbe la prima opzione per lui.

