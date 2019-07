Rog saluta: «Parlerò sempre bene di Napoli, con voi sono cresciuto»

Il poco spazio in azzurro, il prestito poco soddisfacente al Siviglia, quindi la cessione al Cagliari. Mario Rog continuerà in Sardegna la sua carriera ma oggi sui social ha salutato ufficialmente il Napoli che l’aveva portato in Italia ormai tre stagioni fa.



«Grazie Napoli, città stupenda: potrò parlare sempre con orgoglio del nostro tempo insieme», si legge su Instagram. «Grazie a tutte le persone del club con cui ho avuto il piacere di lavorare: professionisti esemplari per competenze e umanità. Grazie ai miei compagni con cui ho condiviso momenti indimenticabili e dai quali ho potuto imparare molto.Grazie, di cuore, a tutti: a Napoli e al Napoli.Con voi sono cresciuto e ora sono pronto per una nuova avventura: la più importante».



