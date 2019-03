Napoli, Ancelotti si gode lo show: «Ma dobbiamo ancora migliorare»

«Mi aspettavo una prestazione così da parte nostra, avevo visto ottimo spirito in allenamento». Carlo Ancelotti dà ragione alle sue parole della vigilia, il Napoli vola a Roma e certifica il secondo posto in campionato. «Siamo stati un po’ leziosi nella prima parte, ma abbiamo migliorato la situazione nella ripresa. Qualcuno ha giocato meno nella prima fase della stagione per vari motivi, ma oggi stanno crescendo tutti: abbiamo visto Younes che ha segnato ancora, Verdi che ha fatto molto bene e ha dimostrato le sue qualità, questo ci aiuta a crescere. La partita di oggi ci dà un Simone ritrovato, è stato un investimento importante in estate e se ne vedono ora i frutti».



Ai microfoni di Sky Ancelotti tira anche le orecchie ai suoi. «Il primo tempo finito pari è stato un segnale negativo, ci siamo adeguati al loro ritmo e non è un caso averlo finito così. Dovevamo fare di più, a livello mentale dobbiamo ancora crescere. Il nostro gioco dipende anche dalla squadra avversaria, soprattutto nella costruzione offensiva». Impossibile non pensare all'Arsenal. «È un onore se qualcuno pensa che siamo i favoriti per la vittoria finale, ma abbiamo un turno difficile con l’Arsenal. Sono convinto che ci arriveremo bene, dobbiamo conservare questa concentrazione, con l’Arsenal non sarà facile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA